Лантратова: Поиски пропавших на Украине 300 курян продолжатся
Поиски 300 курян, пропавших без вести на Украине, будут продолжены. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова на платформе «Макс».
Омбудсмен заявила, что встретилась с главой региональной делегации Международного комитета Красного Креста в России и Белоруссии Ранией Машлаб, пишет RT.
«Вернули из плена 7 мирных жителей Курской области. Продолжим поиски 300 пропавших без вести!» — указала Лантратова.
Ранее уполномоченный сообщила, что вопрос о возвращении жителей Курской области на родину полностью закрыт.
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