Лантратова: Поиски пропавших на Украине 300 курян продолжатся

Поиски 300 курян, пропавших без вести на Украине, будут продолжены. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова на платформе «Макс».

Омбудсмен заявила, что встретилась с главой региональной делегации Международного комитета Красного Креста в России и Белоруссии Ранией Машлаб, пишет RT.

«Вернули из плена 7 мирных жителей Курской области. Продолжим поиски 300 пропавших без вести!» — указала Лантратова.

Ранее уполномоченный сообщила, что вопрос о возвращении жителей Курской области на родину полностью закрыт.

