Решетников: Зумеров сложно вовлекать в занятость
Поколение зумеров (рожденных примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов) сложно вовлекать в трудовую занятость. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью ИС «Вести».
По его словам, крайне востребовано «все, что касается роста производительности труда, вовлечения в рынок труда молодежи, старшего поколения», но зумеров вовлекать значительно сложнее. Министр обратил внимание, что большинство представителей этого поколения уходит и меняет профессию в течение года.
«У них какие-то другие запросы: к коллективу, к устройству, к пониманию качества работы, к возможности выпить кофе, к возможности потом пойти заниматься спортом», — пояснил Решетников.
Также молодежь хуже вовлекается в переработки, предпочитая разделять рабочее время и личную жизнь. По словам министра, «с этим надо работать, это новая реальность».
Ранее клинический психолог, эксперт комитета Госдумы по защите семьи Оксана Бачинская рассказала, что зумеры в вопросах карьеры и финансов легко считывают попытки манипуляции и быстро отказываются от неподходящих условий. По словам эксперта, для этой категории «важно жить, а не только упахиваться на работе».
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