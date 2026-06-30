Решетников: Зумеров сложно вовлекать в занятость

Поколение зумеров (рожденных примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов) сложно вовлекать в трудовую занятость. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью ИС «Вести».

По его словам, крайне востребовано «все, что касается роста производительности труда, вовлечения в рынок труда молодежи, старшего поколения», но зумеров вовлекать значительно сложнее. Министр обратил внимание, что большинство представителей этого поколения уходит и меняет профессию в течение года.

«У них какие-то другие запросы: к коллективу, к устройству, к пониманию качества работы, к возможности выпить кофе, к возможности потом пойти заниматься спортом», — пояснил Решетников.

Также молодежь хуже вовлекается в переработки, предпочитая разделять рабочее время и личную жизнь. По словам министра, «с этим надо работать, это новая реальность».

Ранее клинический психолог, эксперт комитета Госдумы по защите семьи Оксана Бачинская рассказала, что зумеры в вопросах карьеры и финансов легко считывают попытки манипуляции и быстро отказываются от неподходящих условий. По словам эксперта, для этой категории «важно жить, а не только упахиваться на работе».

