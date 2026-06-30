«Надо наслаждаться сегодняшним днем»: Греф рассказал, как избежать тревожности и стресса

Глава Сбербанка Герман Греф назвал способ избежать тревожности и стресса, по его словам, для этого необходимо наслаждаться сегодняшним днем. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметил Греф, тревожность связана с когнитивной сложностью.

«Чем более человек когнитивно сложен, тем более он тревожен, потому что он начинает замечать всяческие детали. Как правило, это люди аналитического склада ума. Они... достраивают в своей голове свое будущее, и это будущее не всегда строится ими, исходя из розовых красок», - заявил банкир.

По его словам, нет универсального ответа на вопрос, как уйти от тревожности, стрессов, недосыпания и депрессий. Как отметил Греф, следует «понимать контекст, в котором мы живем» и неизбежность ситуации в части геополитики и сокращения горизонта планирования.

«И в общем надо наслаждаться сегодняшним днем, потому что у нас есть этот горизонт планирования», - заключил глава Сбербанка.

Ранее Герман Греф заявил о необходимости снижать ключевую ставку Банка России, так как реальные ставки в экономике в настоящее время слишком высокие.

