«Надо наслаждаться сегодняшним днем»: Греф рассказал, как избежать тревожности и стресса
Глава Сбербанка Герман Греф назвал способ избежать тревожности и стресса, по его словам, для этого необходимо наслаждаться сегодняшним днем. Об этом пишет РИА Новости.
Как отметил Греф, тревожность связана с когнитивной сложностью.
«Чем более человек когнитивно сложен, тем более он тревожен, потому что он начинает замечать всяческие детали. Как правило, это люди аналитического склада ума. Они... достраивают в своей голове свое будущее, и это будущее не всегда строится ими, исходя из розовых красок», - заявил банкир.
По его словам, нет универсального ответа на вопрос, как уйти от тревожности, стрессов, недосыпания и депрессий. Как отметил Греф, следует «понимать контекст, в котором мы живем» и неизбежность ситуации в части геополитики и сокращения горизонта планирования.
«И в общем надо наслаждаться сегодняшним днем, потому что у нас есть этот горизонт планирования», - заключил глава Сбербанка.
Ранее Герман Греф заявил о необходимости снижать ключевую ставку Банка России, так как реальные ставки в экономике в настоящее время слишком высокие.
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