Михалков анонсировал взимание процента от проката зарубежного кино

Процент от проката зарубежных фильмов в России будут взимать в пользу рефинансирования отечественного кинематографа. Об этом заявил режиссер, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков в беседе с ТАСС.

«Это будет серьезная помощь нашему кинематографу, потому что процент от проката иностранных картин пойдет в рефинансирование отечественного кино. К тому же будет оплачиваться "входной билет" - просто для того, чтобы конкретную зарубежную картину рассмотрели, для того чтобы она попала на экран», - рассказал Михалков.

По его словам, такой механизм уже действует в том числе во Франции и в Китае. Решение «абсолютно не значит», что в РФ не увидят иностранного кино. Как отметил Михалков, определят процент эксперты в сфере экономики.

Ранее Никита Михалков выразил надежду, что вопрос квотирования зарубежного кино решат в России в кратчайшие сроки, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

