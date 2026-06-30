Эксперт Матвийчук усомнился в запуске производства ракет SCALP на Украине

Ранее украинский министр обороны Михаил Федоров сообщил о переговорах между правительством Франции и компанией-производителем ракет SCALP о выдаче лицензии на производство такого вооружения. Этот вопрос якобы обсуждали лидеры Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон.

«Тут два момента. Первый — политический. Макрон может говорить все что угодно, потому что он ни за что не отвечает. Буквально через 3-4 месяца он перестанет быть президентом Франции», — заявил эксперт.

Матвийчук также обратил внимание на экономическую сторону вопроса. Он указал, что SCALP — имущество французско-британской компании, которая производит такое оружие, вложила в него средства и заложила «800-900, а, может, и тысячу процентов прибыли» на перспективу. По мнению эксперта, передать производство Киеву — «нонсенс», возможен максимум выпуск пробной партии. Матвийчук считает, что поставить производство SCALP на Украине на поток не получится, поскольку в стране нет соответствующей базы, и промышленные круги Франции не заинтересованы в этом экономически.

