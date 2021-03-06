В Госдуме отреагировали на угрозы Кравчука в адрес России

Затулин подчеркивает недостатки украинского плана и напоминает о возможности России наложить вето на эти рассуждения представителя Киева.

«Это составная часть той эскалации, которую предпринимает украинская власть, надеясь на то, что будет поддержана в этом вопросе новой администрацией США и под влиянием этой администрации другими участниками «нормандского формата» — Францией и Германией, особенно Германией. Речь идет о ревизии Минских соглашений», — напомнил Затулин.

Заявления Кравчука необходимо учитывать в контексте с другими антироссийскими действиями Украины - дискриминации русского языка в стране, закрытием телеканалов, «ударами» по оппозиции.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24» заявил о готовности к «радикальным шагам» по отношению к России, если она не признает себя стороной конфликта в регионе.

