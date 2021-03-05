Киев призвал США ввести «всеобъемлющие» санкции против России

Украинские власти призывают администрацию президента США Джо Байдена ввести против России "новый всеобъемлющий санкционный режим", касающийся газопровода "Северный поток - 2", сообщает Ura.ru.

Замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Юлия Свириденко во время онлайн-конференции вашингтонского Атлантического совета заявила, что США должны присоединиться к переговорам по урегулированию конфликта на Донбассе. По мнению Киева, США, ЕС и Украина должны вместе "защищать свободу и демократию".

По словам Свириденко, Украина планирует усиливать военное сотрудничество с США. Украина призвала Штаты совместно работать против "киберугроз, информационных атак и пропаганде". По мнению украинских властей, остановка строительства газопровода "Северный поток - 2" является "критически важной" для Украины.

Сотрудники Атлантического совета в свою очередь предложили Белому дому увеличить военную помощь Украине до 500 млн долларов в год, усилить сотрудничество Украины и НАТО, а также "нарастить давление" на "Северный поток - 2".

