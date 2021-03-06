Кравчук заявил о готовности к «радикальным шагам» из-за позиции РФ по Донбассу

Политик обвинил Россию в срыве договоренностей и блокировке переговоров. По мнению Кравчука, если РФ не поменяет позицию, то ситуация зайдет в тупик, из которого можно выйти лишь "радикальными шагами".

Кравчук также подчеркнул, что в украинской делегации постоянно разрабатывают новые предложения. По мнению главы украинской делегации, Россия при этом стремится к тому, чтобы ситуация "была такой, какой она есть сегодня".

Политик отметил, что необходимо искать "другие договоренности" на базе "новых подходов и документов". Политик назвал это "очень радикальным шагом".

