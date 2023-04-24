В Госдуме не поддержали отказ ЧВК «Вагнер» брать в плен украинских военных

ВСУ могут начать больше сопротивляться из-за заявлений ЧВК «Вагнер» об отказе брать в плен украинских бойцов. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с NEWS.ru.

Пригожин объяснил отсутствие упоминания ЧВК «Вагнер» на ТВ

По его мнению, именно благодаря обмену пленными российской стороне удалось спасти многих своих военных. Депутат также подчеркнул важность каждой жизни российских бойцов.

Однако Журавлёв заявил, что относится к решению «Вагнеров» с пониманием. Он назвал подобные заявления естественной реакцией на действия ВСУ.

Накануне глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы группы перестанут брать украинских солдат в плен, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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