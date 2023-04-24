В Госдуме не поддержали отказ ЧВК «Вагнер» брать в плен украинских военных
ВСУ могут начать больше сопротивляться из-за заявлений ЧВК «Вагнер» об отказе брать в плен украинских бойцов. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с NEWS.ru.
По его мнению, именно благодаря обмену пленными российской стороне удалось спасти многих своих военных. Депутат также подчеркнул важность каждой жизни российских бойцов.
Однако Журавлёв заявил, что относится к решению «Вагнеров» с пониманием. Он назвал подобные заявления естественной реакцией на действия ВСУ.
Накануне глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы группы перестанут брать украинских солдат в плен, передает «Радиоточка НСН».
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