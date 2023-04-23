Пригожин объяснил отсутствие упоминания ЧВК «Вагнер» на ТВ
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на вопрос журналистов о длительном отсутствии упоминания группы на телевидении. Заявление предпринимателя приводит его пресс-служба в Telegram.
Пригожин сообщил, что разговаривал на эту тему с «одним большим человеком». Бизнесмен обратил внимание, что зачастую при упоминании «Вагнера» стараются говорить «штурмовые отряды».
«На слово «ЧВК «Вагнер» как бы наложено табу. И он мне сказал, что когда вы брали Соледар и другие населенные пункты, то вместо российского флага вы устанавливали флаг ЧВК «Вагнер», - рассказал предприниматель.
В Минобороны России ранее сообщили, что отряды «Вагнера» ведут бои в западных кварталах Артемовска, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru