Пригожин объяснил отсутствие упоминания ЧВК «Вагнер» на ТВ

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на вопрос журналистов о длительном отсутствии упоминания группы на телевидении. Заявление предпринимателя приводит его пресс-служба в Telegram.

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Пригожин сообщил, что разговаривал на эту тему с «одним большим человеком». Бизнесмен обратил внимание, что зачастую при упоминании «Вагнера» стараются говорить «штурмовые отряды».

«На слово «ЧВК «Вагнер» как бы наложено табу. И он мне сказал, что когда вы брали Соледар и другие населенные пункты, то вместо российского флага вы устанавливали флаг ЧВК «Вагнер», - рассказал предприниматель.

В Минобороны России ранее сообщили, что отряды «Вагнера» ведут бои в западных кварталах Артемовска, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

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