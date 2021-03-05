«Никто за вас воевать не будет!» В Госдуме рассказали, почему Украина не в НАТО
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН назвал причину, которая мешают Украине стать членом Североатлантического альянса.
Вступление в НАТО является единственным шансом Украины на сохранение независимости и отстаивания собственных интересов. Такое мнение в эфире украинского телеканала 1+1 выразил глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук. По его словам, «другого варианта для Украины нет».
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН объяснил, что вступление Украины в НАТО является формальностью.
«Все, что сейчас происходит между Украиной и НАТО, вполне соответствует натовским программам, как если бы Украина была членом альянса. При вступлении Украины она только возложит на себя обязанность по выплате 2% от бюджета, который она закладывает на собственные вооруженные силы. Также она должна будет тратить не менее 20% на приобретение новейших вооружений. Это будет очень серьезная нагрузка на Украину», - отметил Шерин.
Он напомнил также, что в НАТО не принимают страны, у которых существуют нерешенные территориальные вопросы.
«У Украины существует серьезный нерешенный территориальный вопрос с Донбассом и Крымом. Если Киев считает, что, вступив в НАТО, он стравит Россию с Америкой, то он глубоко ошибается. За украинскую армию никто воевать не собирается. Тем более члены блока НАТО. В лучшие времена, когда они стремились в НАТО, их никто не принял. Украина, наверное, попадет в НАТО после того, как Турция попадет в Евросоюз. Никто не собирается разгребать чужие проблемы», - добавил парламентарий.
Ранее Александр Шерин в эфире НСН выразил уверенность, что нападать на Россию в НАТО не намерены.
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