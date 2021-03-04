Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Крым не стал бы частью России, если бы в Украина была членом альянса, сообщает ТАСС.

Выступая в Колледже Европы в Брюгге Столтенберг напомнил, что «НАТО защищает каждого союзника, согласно правилу: один за всех и все за одного».



«Если бы Украина была членом НАТО в 2014 году, то воссоединения России и Крыма не случилось бы», - подчеркнул генсек альянса.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов в соцсетях заявил, что Украина окончательно потеряла полуостров в 2014 году, когда экстремисты спровоцировали кровопролитие на митинге за независимость от Киева, сообщает «Свободная пресса». По его словам,тогда все понимали, что только объединение с Россией может спасти крымчан от расправы майданных властей.

После государственного переворота на Украине в 2014 году в Крыму и Севастополе прошел референдум. Подавляющее большинство жителей, 96,77% и 95,6%, соответственно, выбрали воссоединение с Россией.

