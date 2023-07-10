В Госдепе назвали конфликт на Украине стратегическим провалом Киева
Глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер назвал конфликт на Украине стратегическим провалом Киева. Об этом пишет ТАСС.
«Простите, прошу меня извинить, это стратегический провал Украины», - сказал представитель внешнеполитического ведомства.
После этого он заявил, что оговорился. В итоге Миллер назвал конфликт на Украине «стратегическим провалом России».
«Видимо, я немного не в форме», - попытался оправдаться глава пресс-службы Госдепа.
Газета The Guardian ранее сообщила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется пойти на переговоры в случае провала контрнаступления ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
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