В Госдепе назвали конфликт на Украине стратегическим провалом Киева

«Простите, прошу меня извинить, это стратегический провал Украины», - сказал представитель внешнеполитического ведомства.

После этого он заявил, что оговорился. В итоге Миллер назвал конфликт на Украине «стратегическим провалом России».

«Видимо, я немного не в форме», - попытался оправдаться глава пресс-службы Госдепа.

Газета The Guardian ранее сообщила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется пойти на переговоры в случае провала контрнаступления ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

