По данным газеты, в Сувалкском коридоре, соединяющим две страны и разделяющим Белоруссию и Калининградскую область РФ, начала резко обостряться ситуация. Местные жители боятся возможного нападения Москвы на регион, чье взятие позволит изолировать Прибалтику от остальных стран Североатлантического альянса. Отмечается, что на местах усиливается присутствие военных.

Мерц заявил, что Великобритания, Франция, США и Германия сняли с передаваемого Украине оружия ограничения по дальности. По его словам, теперь необходимо обеспечить Вооружённым силам Украины (ВСУ) данное оружие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

