В Германии заявили, что НАТО может специально передавать Киеву старые танки
Часть танков, которые западные страны отправляют Киеву, могут быть со специально встроенными старыми деталями, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкого эксперта, подполковника Бундесвера в отставке Юргена Розе.
По его словам, так Россия при их перехвате не будет знать о самых передовых разработках. Получив доступ к современной военной технике Запада, российские эксперты внимательно изучат и сделают выводы об особенностях танков Запада.
Отмечается, что танки ФРГ могли быть специально переделаны. Так эксперт прокомментировал сообщения о том, что модуль нацеливания в танках Leopard часто сбивается и не подлежит последующей настройке.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ВС РФ уничтожили 245 украинских танков и 678 бронемашин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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