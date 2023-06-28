В Германии заявили, что НАТО может специально передавать Киеву старые танки

По его словам, так Россия при их перехвате не будет знать о самых передовых разработках. Получив доступ к современной военной технике Запада, российские эксперты внимательно изучат и сделают выводы об особенностях танков Запада.

Отмечается, что танки ФРГ могли быть специально переделаны. Так эксперт прокомментировал сообщения о том, что модуль нацеливания в танках Leopard часто сбивается и не подлежит последующей настройке.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ВС РФ уничтожили 245 украинских танков и 678 бронемашин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

