По ее словам, готовится сценарий, подобный Тонкинскому инциденту 1964 года, после которого Вашингтон официально вступил в боевые действия во Вьетнаме. Законодатель отметила, что до этого инцидента во Вьетнаме находились 15 тысяч советников. США ввели свои войска под предлогом защиты этих людей. Дагделен не исключила, что что-то похожее готовится и на Украине, «с размещением немецких или других вооружений, способных наносить удары по России».

Она отметила, что для предотвращения разрастания конфликта необходимо создать коалицию стран, куда также должны войти государства Глобального Юга.

Ранее стало известно, что Франция может вскоре отправить военных инструкторов на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

