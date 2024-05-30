В Италии заявили, что не пошлют ни одного солдата на Украину

Италия не пошлет «ни одного солдата» на Украину, заявил глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни. Об этом он сообщил в эфире телеканала Rai3.

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«Мы не пошлем ни одного итальянского солдата... и не хотим, чтобы военная техника, которую мы посылаем на Украину, использовалась за пределами ее границ», — указал политик.

Таяни подчеркнул, что все оружие, которое покидает Италию, должно применяться в пределах украинской территории.

Между тем главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Франция направит на Украину первых военных инструкторов.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ВоеннослужащиеУкраинаИталия

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