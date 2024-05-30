В Италии заявили, что не пошлют ни одного солдата на Украину
Италия не пошлет «ни одного солдата» на Украину, заявил глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни. Об этом он сообщил в эфире телеканала Rai3.
«Мы не пошлем ни одного итальянского солдата... и не хотим, чтобы военная техника, которую мы посылаем на Украину, использовалась за пределами ее границ», — указал политик.
Таяни подчеркнул, что все оружие, которое покидает Италию, должно применяться в пределах украинской территории.
Между тем главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Франция направит на Украину первых военных инструкторов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЕС утвердил повышенные тарифы на импорт зерна из России и Белоруссии
- Мужчина убил работницу трапезной храма Петра и Павла в Сергиевом Посаде
- «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс МС-27» стартовал с Байконура
- В Чите из-за лесных пожаров возникли задымление и запах гари
- Volkswagen выпустит «народный» электромобиль
- В Италии заявили, что не пошлют ни одного солдата на Украину
- Путин предложил мэру Тюмени возглавить ХМАО
- Телеведущая Зейналова опровергла данные о назначении послом на Маврикии
- Крупнейший ретейлер рассказал об исчезновении дешевого европейского вина
- Глава Мосгосстройнадзора осмотрел ход строительства жилого комплекса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru