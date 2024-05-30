В Италии заявили, что не пошлют ни одного солдата на Украину

«Мы не пошлем ни одного итальянского солдата... и не хотим, чтобы военная техника, которую мы посылаем на Украину, использовалась за пределами ее границ», — указал политик.

Таяни подчеркнул, что все оружие, которое покидает Италию, должно применяться в пределах украинской территории.

Между тем главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Франция направит на Украину первых военных инструкторов.

