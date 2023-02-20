В Германии заявили, что ближайшие недели станут решающими для Украины
Следующие несколько недель станут решающими для Киева, сообщил Bloomberg глава военного ведомства Германии Борис Писториус.
Он назвал приоритетную задачу для Украины — обеспечение противовоздушной обороной. По словам министра, стоит задача за три месяца создать такую надежную систему.
Писториус отметил, что указанный период важен, но он не определит исход конфликта между Москвой и Киевом.
Как заявил ранее украинский лидер Владимир Зеленский, Вооруженные силы будут воевать за Артемовск, пока в этом есть разумный смысл, «но не любой ценой и не ради того, чтобы все погибли».
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