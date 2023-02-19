В Германии раскритиковали требование Украины о кассетных и фосфорных бомбах

Как сообщил телеканалу N-tv глава комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер, данное требование – ошибка. Он считает, что Киев «хочет всего». Хофрайтер отметил, что такое неразумное требование возникло из-за отчаяния, так как обещания некоторых стран не выполняются в полной мере. В качестве примера он привел поставки танков Leopard 2.

Ранее глава компании Krauss-Maffei Wegmann Ральф Кетцель заявил, что нет никаких индустриальных преград для наращивания производства танков Leopard 2. Однако для наращивания производства потребуется несколько лет

