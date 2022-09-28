Шольц: ФРГ не будет поставлять на Украину танки Leopard
ФРГ пока не станет передавать Украине свой основной боевой танк Leopard. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на этот раз в интервью газете Neuen Osnabrücker Zeitung.
По его словам, ФРГ не станет отправлять на Украину современные танки, пока этого не сделают другие.
Глава правительства Германии подчеркнул, что его страна поддерживает Украину, но в тоже время не хочет прямого конфликта между РФ и НАТО, и делает всё возможное, чтобы не допустить этого.
Он также напомнил, что немецким круговым обменом удается поставить Украине более 100 боевых танков, а также боевых машин пехоты.
Ранее Шольц поддержал предоставление убежища в ФРГ россиянам, бегущим от спецоперации, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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