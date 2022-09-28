Шольц: ФРГ не будет поставлять на Украину танки Leopard

ФРГ пока не станет передавать Украине свой основной боевой танк Leopard. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на этот раз в интервью газете Neuen Osnabrücker Zeitung.

По его словам, ФРГ не станет отправлять на Украину современные танки, пока этого не сделают другие.

Зеленский упрекнул Германию в нежелании поставлять танки Киеву

Глава правительства Германии подчеркнул, что его страна поддерживает Украину, но в тоже время не хочет прямого конфликта между РФ и НАТО, и делает всё возможное, чтобы не допустить этого.

Он также напомнил, что немецким круговым обменом удается поставить Украине более 100 боевых танков, а также боевых машин пехоты.

Ранее Шольц поддержал предоставление убежища в ФРГ россиянам, бегущим от спецоперации, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ПоставкиУкраинаТанкиФРГ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры