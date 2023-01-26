В Германии допустили, что Украина получит истребители

ФРГ может в будущем поставить Киеву боевые самолеты, если танки Leopard 2 не принесут успеха, сообщают «Известия» со ссылкой на депутата комитета Бундестага по обороне от партии «Альтернатива для Германии» Яна Нольте.

«Мы ведь долгое время думали, что основные боевые танки не будут поставлены. Однако так было только некоторое время. Какие есть причины полагать, что боевые самолеты тоже не будут отправлены? То, что это приведет к дальнейшей эскалации? Но ведь и отправка боевых танков, которых не хватает бундесверу, ведет к ней. И всё же решение об их поставке было принято», — сказал депутат.

По его словам, сейчас Берлин исключает, что пойдет на поставки истребителей, однако позиция немецких властей может поменяться в будущем.

Парламентарий отметил, что если поставка Leopard 2 не принесет необходимого успеха через несколько месяцев, в Берлине задумаются о передаче Украине истребителей, что будет большой ошибкой для Германии.

Советник главы украинского Министерства обороны Юрий Сак заявил, что Украина может получить от западных стран все что угодно, кроме ядерного оружия. Он отметил, что Киев будет пытаться выбить у стран Североатлантического альянса истребители.

