В Германии допустили, что Украина получит истребители
ФРГ может в будущем поставить Киеву боевые самолеты, если танки Leopard 2 не принесут успеха, сообщают «Известия» со ссылкой на депутата комитета Бундестага по обороне от партии «Альтернатива для Германии» Яна Нольте.
«Мы ведь долгое время думали, что основные боевые танки не будут поставлены. Однако так было только некоторое время. Какие есть причины полагать, что боевые самолеты тоже не будут отправлены? То, что это приведет к дальнейшей эскалации? Но ведь и отправка боевых танков, которых не хватает бундесверу, ведет к ней. И всё же решение об их поставке было принято», — сказал депутат.
По его словам, сейчас Берлин исключает, что пойдет на поставки истребителей, однако позиция немецких властей может поменяться в будущем.
Парламентарий отметил, что если поставка Leopard 2 не принесет необходимого успеха через несколько месяцев, в Берлине задумаются о передаче Украине истребителей, что будет большой ошибкой для Германии.
Советник главы украинского Министерства обороны Юрий Сак заявил, что Украина может получить от западных стран все что угодно, кроме ядерного оружия. Он отметил, что Киев будет пытаться выбить у стран Североатлантического альянса истребители.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+6 442 / сут.
Умерли
395 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 542 / сут.
- В Мюнхене прошла демонстрация против поставки немецких танков Украине
- В Германии допустили, что Украина получит истребители
- Во Франции назвали поставки танков Киеву шагом к Третьей мировой войне
- На Украине заявили о планах добиваться поставок истребителей
- Ургант заявил об отмене концерта
- Путин рассказал, чьи интересы обслуживают элиты Европы
- Шольц рассказал о сроках завершения конфликта округ Украины
- В ряде областей Украины прогремели взрывы
- Французская Legrand покинет российский рынок
- Космонавт Артемьев рассказал об инопланетянах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru