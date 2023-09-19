В ФРГ заявили, что поставка Киеву ракет на встрече в Рамштайне не обсуждалась
На встрече в формате Рамштайн не обсуждались поставки Украине ракет Taurus, сообщила статс-секретарь министерства обороны ФРГ Зимтье Мёллер.
Она отметила, что обсуждались воздушная оборона, боеприпасы и артиллерия. Мёллер заменяла на встрече 19 сентября министра обороны страны Бориса Писториуса.
Днем ранее сообщалось, что Германия может согласиться на поставку Украине крылатых ракет Taurus в ближайшие дни. Об этом СМИ писали со ссылкой на депутата бундестага Родериха Кизеветтера. Депутат назвал крылатые ракеты «нежным оружием», способным разрушать линии снабжения.
Министр обороны Германии Борис Писториус допустил, что вопрос о передаче Taurus Киеву может решиться в ближайшие недели, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru