В ФРГ заявили, что поставка Киеву ракет на встрече в Рамштайне не обсуждалась

Днем ранее сообщалось, что Германия может согласиться на поставку Украине крылатых ракет Taurus в ближайшие дни. Об этом СМИ писали со ссылкой на депутата бундестага Родериха Кизеветтера. Депутат назвал крылатые ракеты «нежным оружием», способным разрушать линии снабжения.

Министр обороны Германии Борис Писториус допустил, что вопрос о передаче Taurus Киеву может решиться в ближайшие недели, передает «Радиоточка НСН».

