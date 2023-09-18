МИД ФРГ анонсировал военную помощь Украине на 400 млн евро

Министр иностранных дел Германии Борис Писториус объявил о подготовке нового пакета военной помощи Украине. Об этом он рассказал в интервью изданию Bild.

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Глава ведомства заявил, что Берлин поставит Киеву противотанковые ракеты, разрывные и минометные снаряды, бронированные автомобили, электрогенераторы и отопительные системы. Общая стоимость нового пакета составит 400 миллионов евро, уточнил Писториус.

Депутат бундестага Родерих Кизеветтер в понедельник сообщил, что Берлин в ближайшее время может принять решение о предоставлении Киеву крылатых ракет Taurus.

Ранее с просьбой поставить Taurus к ФРГ обратился министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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