МИД ФРГ анонсировал военную помощь Украине на 400 млн евро
Министр иностранных дел Германии Борис Писториус объявил о подготовке нового пакета военной помощи Украине. Об этом он рассказал в интервью изданию Bild.
Глава ведомства заявил, что Берлин поставит Киеву противотанковые ракеты, разрывные и минометные снаряды, бронированные автомобили, электрогенераторы и отопительные системы. Общая стоимость нового пакета составит 400 миллионов евро, уточнил Писториус.
Депутат бундестага Родерих Кизеветтер в понедельник сообщил, что Берлин в ближайшее время может принять решение о предоставлении Киеву крылатых ракет Taurus.
Ранее с просьбой поставить Taurus к ФРГ обратился министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве арестовали водителя Mercedes, устроившего ДТП с пятью пострадавшими
- Экс-агент ЦРУ Джиральди допустил ввод войск США на Украину
- МИД ФРГ анонсировал военную помощь Украине на 400 млн евро
- Путин наградил Хабенского орденом Почета
- Захарова назвала ситуацию вокруг украинского зерна «бесконечной возней»
- Контрактник получил пять с половиной лет колонии за уклонение от мобилизации
- Совет Госдумы постановил пересадить депутатов на российские автомобили
- В Польше рассказали о планах отступить в случае войны с Россией
- В Новой Москве мигранты устроили драку на топорах
- AP: Победа экс-премьера Словакии Фицо на выборах помешает поддержке ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru