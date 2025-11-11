В ФРГ сочли риторику Зеленского о «Дружбе» угрозой союзникам
Резкие заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможных атаках на российскую нефтяную инфраструктуру вызвали серьезную озабоченность в Германии, сообщает Berliner Zeitung.
По данным издания, эти высказывания рассматриваются как эскалация конфликта, выходящая за рамки обычной дипломатической риторики. Особое внимание уделяется потенциальным последствиям для Венгрии, которая критически зависит от энергоносителей РФ. Угрозы в адрес трубопровода «Дружба», через который поступает до 86% нефти и 74% газа в Венгрию, могут поставить под удар экономическую безопасность страны. Согласно расчетам МВФ, прекращение этих поставок способно привести к потере более 4% ВВП.
Отмечается, что хотя Киев и обладает технической возможностью для таких атак, политические издержки, включая возможную потерю поддержки ключевых союзников, могут перевесить тактические преимущества. На этом фоне состоявшаяся встреча Виктора Орбана с Дональдом Трампом подтвердила, что поставки по «Дружбе» и «Турецкому потоку» не подпадают под американские санкции.
Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на призыв венгерского коллеги Петера Сийярто прекратить угрозы в адрес Будапешта и атаки на инфраструктуру энергоснабжения страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Экс-замминистра и депутата заметили среди гостей подпольной секс-вечеринки
- В ФРГ сочли риторику Зеленского о «Дружбе» угрозой союзникам
- Эксперты: Из-за нового сбора подорожает электроника
- Греф пришёл на встречу с Путиным с «умным» кольцом
- Отслуживших иностранцев не будут выдворять из России
- В России появится сбор на электронные устройства
- Белоруссия запретила продукцию российского производителя маршмеллоу «Конфектум»
- Власти Индии уточнили данные о жертвах взрыва у Красного форта в Дели
- Полиция Индии задержала подозреваемого в причастности к взрыву машины в Дели
- Литва вновь попросит Белоруссию пропустить застрявшие фуры через границу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru