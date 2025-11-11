В ФРГ сочли риторику Зеленского о «Дружбе» угрозой союзникам

Резкие заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможных атаках на российскую нефтяную инфраструктуру вызвали серьезную озабоченность в Германии, сообщает Berliner Zeitung.

В Словакии заявили о новой атаке на нефтепровод «Дружба»

По данным издания, эти высказывания рассматриваются как эскалация конфликта, выходящая за рамки обычной дипломатической риторики. Особое внимание уделяется потенциальным последствиям для Венгрии, которая критически зависит от энергоносителей РФ. Угрозы в адрес трубопровода «Дружба», через который поступает до 86% нефти и 74% газа в Венгрию, могут поставить под удар экономическую безопасность страны. Согласно расчетам МВФ, прекращение этих поставок способно привести к потере более 4% ВВП.

Отмечается, что хотя Киев и обладает технической возможностью для таких атак, политические издержки, включая возможную потерю поддержки ключевых союзников, могут перевесить тактические преимущества. На этом фоне состоявшаяся встреча Виктора Орбана с Дональдом Трампом подтвердила, что поставки по «Дружбе» и «Турецкому потоку» не подпадают под американские санкции.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на призыв венгерского коллеги Петера Сийярто прекратить угрозы в адрес Будапешта и атаки на инфраструктуру энергоснабжения страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

