По данным издания, эти высказывания рассматриваются как эскалация конфликта, выходящая за рамки обычной дипломатической риторики. Особое внимание уделяется потенциальным последствиям для Венгрии, которая критически зависит от энергоносителей РФ. Угрозы в адрес трубопровода «Дружба», через который поступает до 86% нефти и 74% газа в Венгрию, могут поставить под удар экономическую безопасность страны. Согласно расчетам МВФ, прекращение этих поставок способно привести к потере более 4% ВВП.

Отмечается, что хотя Киев и обладает технической возможностью для таких атак, политические издержки, включая возможную потерю поддержки ключевых союзников, могут перевесить тактические преимущества. На этом фоне состоявшаяся встреча Виктора Орбана с Дональдом Трампом подтвердила, что поставки по «Дружбе» и «Турецкому потоку» не подпадают под американские санкции.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на призыв венгерского коллеги Петера Сийярто прекратить угрозы в адрес Будапешта и атаки на инфраструктуру энергоснабжения страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

