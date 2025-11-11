СМИ: Между Россией и КНДР возводится мост через реку Туманная

С корейской стороны возведено 152 метра мостовых конструкций с шестью опорами, практически завершены работы над пандусом и устоями. На российской территории работы продвинулись на 110 метров в русло реки, где установлены несущие опоры. По данным издания, особенностью проекта станет создание многофункционального портового комплекса со специализированной парковкой, позволяющей осуществлять перегрузку товаров между российскими и корейскими грузовиками без пересечения границы водителями.

Общая длина мостового перехода с подъездными дорогами составит 4,7 км, при этом непосредственно длина моста достигнет 1 км (424 м на российской территории и 581 м на территории КНДР).

Соглашение о строительстве было подписано в июне 2024 года в ходе визита российской делегации в КНДР. Как ранее отмечал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, возведение этого моста представляет собой знаковый этап в развитии двусторонних отношений.

Строительство планируют завершить летом 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

