СМИ: Между Россией и КНДР возводится мост через реку Туманная
Строительство первого автомобильного моста между Россией и КНДР через реку Туманную активно продолжается, о чем свидетельствуют последние спутниковые снимки, сообщает Newsweek.
С корейской стороны возведено 152 метра мостовых конструкций с шестью опорами, практически завершены работы над пандусом и устоями. На российской территории работы продвинулись на 110 метров в русло реки, где установлены несущие опоры. По данным издания, особенностью проекта станет создание многофункционального портового комплекса со специализированной парковкой, позволяющей осуществлять перегрузку товаров между российскими и корейскими грузовиками без пересечения границы водителями.
Общая длина мостового перехода с подъездными дорогами составит 4,7 км, при этом непосредственно длина моста достигнет 1 км (424 м на российской территории и 581 м на территории КНДР).
Соглашение о строительстве было подписано в июне 2024 года в ходе визита российской делегации в КНДР. Как ранее отмечал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, возведение этого моста представляет собой знаковый этап в развитии двусторонних отношений.
Строительство планируют завершить летом 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
