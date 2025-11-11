Отслуживших иностранцев не будут выдворять из России

Речь идет о запрете на депортацию, реадмиссии и сокращении срока пребывания в России. Также будут отменены решения о нежелательности пребывания в стране, введен запрет на отказ в выдаче разрешения на временное пребывание и вида на жительство. Вводится запрет на отказ в выдаче или аннулирование патента, на отказ в выдаче разрешения на работу.

Сохранится право на работу для действующих и бывших военнослужащих-контрактников. Все ограничительные меры, принятые после 24 февраля 2022 года, прекращают действие. Кроме того, Россия будет отказывать в выдаче другим государствам иностранцев, служивших в ВС РФ. Вместо выдворения будет применяться штраф от 1 000 до 50 000 рублей или обязательные работы до 200 часов.

Как отметил представитель Ассоциации юристов России Игорь Черепанов, принятие поправок вызвано необходимостью сохранения военной тайны через удержание иностранных военнослужащих на территории РФ.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий временный порядок приема в гражданство и выдачи вида на жительство иностранцам и лицам без гражданства, проходившим службу в российской армии во время военной операции на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

