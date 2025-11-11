Отслуживших иностранцев не будут выдворять из России
Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила пакет законодательных инициатив, предоставляющих дополнительные правовые гарантии иностранным гражданам и лицам без гражданства, проходящим или проходившим военную службу по контракту, сообщает РБК.
Речь идет о запрете на депортацию, реадмиссии и сокращении срока пребывания в России. Также будут отменены решения о нежелательности пребывания в стране, введен запрет на отказ в выдаче разрешения на временное пребывание и вида на жительство. Вводится запрет на отказ в выдаче или аннулирование патента, на отказ в выдаче разрешения на работу.
Сохранится право на работу для действующих и бывших военнослужащих-контрактников. Все ограничительные меры, принятые после 24 февраля 2022 года, прекращают действие. Кроме того, Россия будет отказывать в выдаче другим государствам иностранцев, служивших в ВС РФ. Вместо выдворения будет применяться штраф от 1 000 до 50 000 рублей или обязательные работы до 200 часов.
Как отметил представитель Ассоциации юристов России Игорь Черепанов, принятие поправок вызвано необходимостью сохранения военной тайны через удержание иностранных военнослужащих на территории РФ.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий временный порядок приема в гражданство и выдачи вида на жительство иностранцам и лицам без гражданства, проходившим службу в российской армии во время военной операции на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России появится сбор на электронные устройства
- Белоруссия запретила продукцию российского производителя маршмеллоу «Конфектум»
- Власти Индии уточнили данные о жертвах взрыва у Красного форта в Дели
- Полиция Индии задержала подозреваемого в причастности к взрыву машины в Дели
- Литва вновь попросит Белоруссию пропустить застрявшие фуры через границу
- В Киеве арестован фигурант дела о хищении 100 миллионов гривен из «Энергоатома»
- СК возбудил дело после гибели двух мужчин при взрыве гранаты в КБР
- Киркоров и хурма: В России ждут рекордный новогодний «чёс» на корпоративах
- США частично смягчили санкции против Сирии
- Минюст признал датское НПО нежелательной организацией в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru