В России появится сбор на электронные устройства
Министерство промышленности и торговли России анонсировало поэтапное введение технологического сбора на электронную продукцию, сообщает ТАСС.
На первом этапе инициатива затронет готовые устройства, включая ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия. По данным министерства, это позволит запустить механизм аккумуляции средств для развития отрасли. Второй этап предполагает распространение сбора на электронные компоненты и модули, что станет ключевым стимулом для глубокой локализации производства в стране, считает Минпромторг.
Особое внимание в ведомстве уделяют предотвращению двойного налогообложения — когда сбор взимается и с деталей, и с готового изделия. Для выработки корректного механизма перед внедрением второго этапа будут проведены тестирование и консультации с бизнес-сообществом.
«Технологический сбор» с импортеров и внутренних производителей призван поддержать отечественные заводы, которые не могут конкурировать с иностранной продукцией, заявил НСН доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России появится сбор на электронные устройства
- Белоруссия запретила продукцию российского производителя маршмеллоу «Конфектум»
- Власти Индии уточнили данные о жертвах взрыва у Красного форта в Дели
- Полиция Индии задержала подозреваемого в причастности к взрыву машины в Дели
- Литва вновь попросит Белоруссию пропустить застрявшие фуры через границу
- В Киеве арестован фигурант дела о хищении 100 миллионов гривен из «Энергоатома»
- СК возбудил дело после гибели двух мужчин при взрыве гранаты в КБР
- Киркоров и хурма: В России ждут рекордный новогодний «чёс» на корпоративах
- США частично смягчили санкции против Сирии
- Минюст признал датское НПО нежелательной организацией в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru