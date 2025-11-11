В России появится сбор на электронные устройства

На первом этапе инициатива затронет готовые устройства, включая ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия. По данным министерства, это позволит запустить механизм аккумуляции средств для развития отрасли. Второй этап предполагает распространение сбора на электронные компоненты и модули, что станет ключевым стимулом для глубокой локализации производства в стране, считает Минпромторг.

Особое внимание в ведомстве уделяют предотвращению двойного налогообложения — когда сбор взимается и с деталей, и с готового изделия. Для выработки корректного механизма перед внедрением второго этапа будут проведены тестирование и консультации с бизнес-сообществом.

«Технологический сбор» с импортеров и внутренних производителей призван поддержать отечественные заводы, которые не могут конкурировать с иностранной продукцией, заявил НСН доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко.

