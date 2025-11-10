Власти Индии уточнили данные о жертвах взрыва у Красного форта в Дели

Министр внутренних дел Индии Амит Шах подтвердил, что в результате взрыва автомобиля в центре Нью-Дели погибли восемь человек, еще несколько получили ранения. Инцидент произошел вечером у станции метро «Красный форт» — одного из самых посещаемых туристических мест столицы.

По словам министра, взрыв произошел около 19:00 по местному времени в автомобиле Hyundai i20. В результате были повреждены три-четыре соседних машины, а пассажиры, находившиеся в них, получили травмы. На место происшествия направили около 15 пожарных расчетов, полиция оцепила район и ограничила движение.