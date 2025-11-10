Власти Индии уточнили данные о жертвах взрыва у Красного форта в Дели
Министр внутренних дел Индии Амит Шах подтвердил, что в результате взрыва автомобиля в центре Нью-Дели погибли восемь человек, еще несколько получили ранения. Инцидент произошел вечером у станции метро «Красный форт» — одного из самых посещаемых туристических мест столицы.
По словам министра, взрыв произошел около 19:00 по местному времени в автомобиле Hyundai i20. В результате были повреждены три-четыре соседних машины, а пассажиры, находившиеся в них, получили травмы. На место происшествия направили около 15 пожарных расчетов, полиция оцепила район и ограничила движение.
Амит Шах сообщил, что к расследованию подключены спецподразделения полиции Дели, отдел по борьбе с преступностью, Национальное следственное агентство и судебно-медицинские эксперты. Министр пообещал встретиться с руководством силовых структур для координации работы следователей и выразил уверенность, что причины взрыва будут установлены.
Характер взрыва пока не определен. По информации телеканала NDTV, полиция задержала предыдущего владельца автомобиля, который некоторое время назад продал машину. После инцидента власти столицы объявили режим повышенной готовности, передает «Радиоточка НСН».
