Белоруссия запретила продукцию российского производителя маршмеллоу «Конфектум»

Проверка показала, что в образцах «маршмеллоу с ароматом клубники для питания детей школьного возраста от шести лет» содержится краситель азорубин (Е122), который не был указан производителем на упаковке.

Компания «Конфектум» работает с 1998 года, специализируясь на выпуске кондитерских изделий. С 2004 года предприятие сосредоточилось на производстве маршмеллоу и позиционирует себя как крупнейшего производителя этой продукции в России, передает «Радиоточка НСН».

