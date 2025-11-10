Белоруссия запретила продукцию российского производителя маршмеллоу «Конфектум»

Министерство здравоохранения Белоруссии временно приостановило ввоз, хранение и использование маршмеллоу, произведенных российской компанией «Конфектум». Как сообщает агентство БелТА, решение связано с нарушениями, выявленными санитарно-эпидемиологической службой страны.

Помимо запрета, Минздрав аннулировал свидетельство о государственной регистрации продукции предприятия на территории Белоруссии.

Проверка показала, что в образцах «маршмеллоу с ароматом клубники для питания детей школьного возраста от шести лет» содержится краситель азорубин (Е122), который не был указан производителем на упаковке.

Компания «Конфектум» работает с 1998 года, специализируясь на выпуске кондитерских изделий. С 2004 года предприятие сосредоточилось на производстве маршмеллоу и позиционирует себя как крупнейшего производителя этой продукции в России, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
