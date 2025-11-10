Белоруссия запретила продукцию российского производителя маршмеллоу «Конфектум»
Министерство здравоохранения Белоруссии временно приостановило ввоз, хранение и использование маршмеллоу, произведенных российской компанией «Конфектум». Как сообщает агентство БелТА, решение связано с нарушениями, выявленными санитарно-эпидемиологической службой страны.
Помимо запрета, Минздрав аннулировал свидетельство о государственной регистрации продукции предприятия на территории Белоруссии.
Проверка показала, что в образцах «маршмеллоу с ароматом клубники для питания детей школьного возраста от шести лет» содержится краситель азорубин (Е122), который не был указан производителем на упаковке.
Компания «Конфектум» работает с 1998 года, специализируясь на выпуске кондитерских изделий. С 2004 года предприятие сосредоточилось на производстве маршмеллоу и позиционирует себя как крупнейшего производителя этой продукции в России, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России появится сбор на электронные устройства
- Белоруссия запретила продукцию российского производителя маршмеллоу «Конфектум»
- Власти Индии уточнили данные о жертвах взрыва у Красного форта в Дели
- Полиция Индии задержала подозреваемого в причастности к взрыву машины в Дели
- Литва вновь попросит Белоруссию пропустить застрявшие фуры через границу
- В Киеве арестован фигурант дела о хищении 100 миллионов гривен из «Энергоатома»
- СК возбудил дело после гибели двух мужчин при взрыве гранаты в КБР
- Киркоров и хурма: В России ждут рекордный новогодний «чёс» на корпоративах
- США частично смягчили санкции против Сирии
- Минюст признал датское НПО нежелательной организацией в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru