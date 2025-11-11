Греф пришёл на встречу с Путиным с «умным» кольцом

На встрече с президентом Владимиром Путиным глава Сбербанка Герман Греф продемонстрировал работу «умного» кольца — устройства, представленного финансовым институтом в декабре 2023 года, сообщает РИА Новости.

Греф заявил о технической стагнации экономики России

Кольцо способно отслеживать различные показатели организма, включая качество сна и уровень стресса, а также поддерживает функцию бесконтактной оплаты.

В ходе беседы банкир проинформировал главу государства о завершении выплат рекордных дивидендов в размере 787 млрд рублей, осуществленных в августе текущего года. Путин, в свою очередь, отметил устойчивость финансового конгломерата.

Также Греф заявил, что выдачи ипотеки в Сбербанке в 2025 году будут ниже прошлогодних показателей на 5-7%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
