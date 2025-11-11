Греф пришёл на встречу с Путиным с «умным» кольцом
На встрече с президентом Владимиром Путиным глава Сбербанка Герман Греф продемонстрировал работу «умного» кольца — устройства, представленного финансовым институтом в декабре 2023 года, сообщает РИА Новости.
Кольцо способно отслеживать различные показатели организма, включая качество сна и уровень стресса, а также поддерживает функцию бесконтактной оплаты.
В ходе беседы банкир проинформировал главу государства о завершении выплат рекордных дивидендов в размере 787 млрд рублей, осуществленных в августе текущего года. Путин, в свою очередь, отметил устойчивость финансового конгломерата.
Также Греф заявил, что выдачи ипотеки в Сбербанке в 2025 году будут ниже прошлогодних показателей на 5-7%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Греф пришёл на встречу с Путиным с «умным» кольцом
- Отслуживших иностранцев не будут выдворять из России
- В России появится сбор на электронные устройства
- Белоруссия запретила продукцию российского производителя маршмеллоу «Конфектум»
- Власти Индии уточнили данные о жертвах взрыва у Красного форта в Дели
- Полиция Индии задержала подозреваемого в причастности к взрыву машины в Дели
- Литва вновь попросит Белоруссию пропустить застрявшие фуры через границу
- В Киеве арестован фигурант дела о хищении 100 миллионов гривен из «Энергоатома»
- СК возбудил дело после гибели двух мужчин при взрыве гранаты в КБР
- Киркоров и хурма: В России ждут рекордный новогодний «чёс» на корпоративах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru