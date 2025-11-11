СМИ: Экс-замминистра и депутата заметили среди гостей подпольной секс-вечеринки
В ходе журналистского расследования были получены сведения о проведении элитных закрытых мероприятий, среди гостей которых могли находиться бывший заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов и депутат Воронежской областной думы Артем Копылов, сообщают «Известия».
По данным издания, собравшиеся предавались извращениями и групповому сексу. Организатором мероприятий выступает Анна Еременко (известная как Анна Фокс), которая ранее работала домохозяйкой в Ростове-на-Дону. Сообщается, что стоимость услуг по организации таких вечеринок начинается от 10 миллионов рублей, а их клиентскую базу составляют представители политической, деловой и медийной элиты.
Для обеспечения конфиденциальности мероприятия проводятся в различных локациях, включая престижные объекты Москвы. Сама организатор утверждает, что ее деятельность не выходит за правовые рамки и не связана с запрещенными практиками.
Известно, что однажды развратом занимались на 50-м этаже одной из башен «Москва-Сити».
