СМИ: Экс-замминистра и депутата заметили среди гостей подпольной секс-вечеринки

По данным издания, собравшиеся предавались извращениями и групповому сексу. Организатором мероприятий выступает Анна Еременко (известная как Анна Фокс), которая ранее работала домохозяйкой в Ростове-на-Дону. Сообщается, что стоимость услуг по организации таких вечеринок начинается от 10 миллионов рублей, а их клиентскую базу составляют представители политической, деловой и медийной элиты.

Для обеспечения конфиденциальности мероприятия проводятся в различных локациях, включая престижные объекты Москвы. Сама организатор утверждает, что ее деятельность не выходит за правовые рамки и не связана с запрещенными практиками.

Известно, что однажды развратом занимались на 50-м этаже одной из башен «Москва-Сити».

