СМИ: Украинские беженцы в Британии могут потерять жилье
В Великобритании беженцы из Украины испытывают трудности с трудоустройством и сохранением жилья, сообщает Telegraph.
Это связано с неопределенностью с продлением визы. По специальным программам для вынужденных переселенцев из Украины визу в Великобритании получили около 220 тысяч человек, срок действия которой составляет три года. Четверо из десяти украинцев, получивших убежище, заявили, что им трудно сохранить работу и жилье, поскольку они не смогли доказать работодателям и арендодателям, что смогут остаться в Великобритании после марта.
О планах подать запрос на продление визы заявили 94% опрошенных беженцев, а у 74% срок действия виз истекает до июля.
Ранее в США приостановили прием заявок на въезд украинских беженцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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