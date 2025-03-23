СМИ: Украинские беженцы в Британии могут потерять жилье

Это связано с неопределенностью с продлением визы. По специальным программам для вынужденных переселенцев из Украины визу в Великобритании получили около 220 тысяч человек, срок действия которой составляет три года. Четверо из десяти украинцев, получивших убежище, заявили, что им трудно сохранить работу и жилье, поскольку они не смогли доказать работодателям и арендодателям, что смогут остаться в Великобритании после марта.

О планах подать запрос на продление визы заявили 94% опрошенных беженцев, а у 74% срок действия виз истекает до июля.

Ранее в США приостановили прием заявок на въезд украинских беженцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

