СМИ: Ирландия намерена выселить около 16 тысяч украинских беженцев

Как сообщил министр по вопросам миграции Колм Брофи, власти планируют завершить процесс расторжения контрактов в течение следующих 12 месяцев. Министр подчеркнул, что после этого беженцам придётся покинуть предоставленное жильё.

Решение ещё должно быть окончательно утверждено правительством Ирландии.

Брофи уточнил, что чиновники работают над «политикой возвращения». В настоящее время просители убежища могут подать заявку на получение до 2500 евро на человека или до 10 000 евро на семью для возвращения в страну происхождения.

По данным ООН, с начала конфликта в феврале 2022 года Украину покинули около 6,8 миллиона человек, при этом в Ирландии временную защиту получили более 125 тысяч украинцев, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».