СМИ: Ирландия намерена выселить около 16 тысяч украинских беженцев
Правительство Ирландии намерено расторгнуть контракты на размещение украинских беженцев и выселить около 16 тысяч человек. Об этом пишет The Times.
Как сообщил министр по вопросам миграции Колм Брофи, власти планируют завершить процесс расторжения контрактов в течение следующих 12 месяцев. Министр подчеркнул, что после этого беженцам придётся покинуть предоставленное жильё.
Решение ещё должно быть окончательно утверждено правительством Ирландии.
Брофи уточнил, что чиновники работают над «политикой возвращения». В настоящее время просители убежища могут подать заявку на получение до 2500 евро на человека или до 10 000 евро на семью для возвращения в страну происхождения.
По данным ООН, с начала конфликта в феврале 2022 года Украину покинули около 6,8 миллиона человек, при этом в Ирландии временную защиту получили более 125 тысяч украинцев, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Ирландия намерена выселить около 16 тысяч украинских беженцев
- Российские дзюдоисты заняли третье место в медальном зачёте чемпионата Европы
- Умер художник и основатель группы «Митьки» Владимир Шинкарев
- Минобороны: Силы ПВО за день сбили 17 украинских БПЛА
- СМИ: Иран отказался от участия в новом раунде переговоров с США
- Восемь детей погибли в американском Шривпорте в результате стрельбы
- «Спартак» победил «Ахмат» в матче 25-го тура РПЛ
- СМИ: Тигр выпрыгнул из манежа во время циркового представления в Ростове-на-Дону
- Адам Кадыров получил новую медаль
- Иран еще не принял решение об отправке делегации на переговоры с США