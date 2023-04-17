В Европе сообщили, что Зеленский переживает сложные времена
17 апреля 202306:41
Украинский лидер Владимир Зеленский переживает сложные времена, сообщил в Twitter бывший европарламентарий Флориан Филиппо.
По его словам, это связано с запретом на ввоз производимого на Украине зерна в Польшу и Венгрию. Другой фактор – сообщения о присвоении президентом крупной суммы денег из помощи со стороны Вашингтона.
Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что Зеленский и его окружение присвоили себе не менее $400 млн, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+7 094 / сут.
Умерли
398 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+6 841 / сут.
- Захарова заявила, что Украина нужна Польше как «антироссийский инструментарий»
- В Европе сообщили, что Зеленский переживает сложные времена
- Россия отбила две украинские контратаки
- Три человека пострадали в автоаварии с автобусом под Магаданом
- В Якутии работник «Почты России» выписал себе премии на 41 млн рублей
- В США обвинили Байдена во лжи о конфликте на Украине
- Лавров начинает турне по Латинской Америке
- Ученый: существует угроза затопления Стамбула
- В МИД РФ заявили о риске кризиса в мировой энергетике из-за потолка цен
- СМИ: антироссийские санкции стали самым грандиозным просчетом Запада за всю историю
16 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru