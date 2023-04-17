В Европе сообщили, что Зеленский переживает сложные времена

Украинский лидер Владимир Зеленский переживает сложные времена, сообщил в Twitter бывший европарламентарий Флориан Филиппо.

Экс-советник Пентагона заявил, что ВСУ хотят убить Зеленского

По его словам, это связано с запретом на ввоз производимого на Украине зерна в Польшу и Венгрию. Другой фактор – сообщения о присвоении президентом крупной суммы денег из помощи со стороны Вашингтона.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что Зеленский и его окружение присвоили себе не менее $400 млн, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:ЗерноУкраинаВладимир Зеленский

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