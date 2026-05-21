В Еврокомиссии заявили, что конфликт на Украине продолжится и в 2027 году

Европейская комиссия спрогнозировала, что конфликт на Украине продлится в 2026 и 2027 годах. Такой вывод содержится в весеннем экономическом прогнозе, представленном ведомством в четверг, 21 мая.

Согласно документу, геополитическая напряжённость в регионе сохранится в полном объёме, а санкционные ограничения в отношении России останутся в силе на протяжении всего рассматриваемого периода.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис подчеркнул, что ЕК рассчитывает полностью покрыть финансовые потребности Украины до конца 2027 года за счёт внешнего финансирования.