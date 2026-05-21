В Еврокомиссии заявили, что конфликт на Украине продолжится и в 2027 году
Европейская комиссия спрогнозировала, что конфликт на Украине продлится в 2026 и 2027 годах. Такой вывод содержится в весеннем экономическом прогнозе, представленном ведомством в четверг, 21 мая.
Согласно документу, геополитическая напряжённость в регионе сохранится в полном объёме, а санкционные ограничения в отношении России останутся в силе на протяжении всего рассматриваемого периода.
Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис подчеркнул, что ЕК рассчитывает полностью покрыть финансовые потребности Украины до конца 2027 года за счёт внешнего финансирования.
Он напомнил, что ведомство почти завершило согласование пакета помощи на 90 миллиардов евро на два года и планирует перечислить первый взнос уже в июне.
Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что сигналов от Украины о готовности урегулировать конфликт нет, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
