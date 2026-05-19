Украина планирует запускать беспилотники с территории Латвии для нанесения террористических ударов по тыловым регионам России. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

Как отметили в ведомстве, киевский режим нацелен демонстрировать своим покровителям в Европе «сохранение боевого потенциала ВСУ и их способности наносить ущерб российской экономике». Украина хочет запускать дроны с территории стран Прибалтики, рассчитывая, что это сократит время подлета до целей и повысит эффективность ударов, пишет RT.

«Несмотря на опасения латвийской стороны стать жертвой ответного удара Москвы, киевские власти убедили Ригу дать согласие на проведение операции. Украинцы делали акцент на том, что точное место запуска БПЛА определить будет невозможно. В результате пещерная русофобия нынешних правителей Латвии оказалась сильнее способности к критическому мышлению и чувства самосохранения», - указали в СВР.

В рсепублику уже направили боевиков Сил беспилотных систем ВСУ. Они разместились на военных базах «Адажи», «Селия», «Лиелварде», «Даугавпилс» и «Екабпилс».

СВР предупредила, что сегодня средства разведки позволяют установить координаты точки старта БПЛА, кроме того, достоверные данные можно получить при изучении обломков дронов. Как отметили в спецслужбе, координаты центров принятия решений в Латвии известны, а членство республики в НАТО не защитит ее от «справедливого возмездия.

Ранее СВР заявила, что Украина развернула кампанию по скупке российских военных и патриотических Telegram-каналов.

