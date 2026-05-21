Роналду впервые стал чемпионом Саудовской Аравии, выступая за «Аль-Насра»

Португальский нападающий Криштиану Роналду, выступающий за «Аль-Наср», впервые в карьере завоевал титул чемпиона Саудовской Аравии. Его команда одержала победу в домашнем матче 34-го тура над «Дамаком» со счётом 4:1.

В матче Роналду оформил дубль на 63-й и 81-й минутах. По итогам заключительного тура «Аль-Наср» набрал 86 очков и опередил «Аль-Хиляль», у которого 84 балла, сообщает ТАСС.