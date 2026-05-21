Роналду впервые стал чемпионом Саудовской Аравии, выступая за «Аль-Насра»
Португальский нападающий Криштиану Роналду, выступающий за «Аль-Наср», впервые в карьере завоевал титул чемпиона Саудовской Аравии. Его команда одержала победу в домашнем матче 34-го тура над «Дамаком» со счётом 4:1.
В матче Роналду оформил дубль на 63-й и 81-й минутах. По итогам заключительного тура «Аль-Наср» набрал 86 очков и опередил «Аль-Хиляль», у которого 84 балла, сообщает ТАСС.
Для Роналду это 35-й трофей в карьере. Ранее пятикратный обладатель «Золотого мяча» становился чемпионом в составе мадридского «Реала», «Манчестер Юнайтед» и туринского «Ювентуса». В Саудовской Аравии до этого он выигрывал только Кубок арабских чемпионов в 2023 году.
Ранее Роналду назвал чемпионат мира 2026 года последним в своей карьере, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Роналду впервые стал чемпионом Саудовской Аравии, выступая за «Аль-Насра»
- В Калуге после падения дрона ВСУ повреждены образовательное учреждение и дом
- В Еврокомиссии заявили, что конфликт на Украине продолжится и в 2027 году
- В Петербурге готовятся к тестовому запуску поезда метро без машиниста
- «Локомотив» обыграл «Ак Барс» в шестом матче и завоевал Кубок Гагарина
- Киркоров обвинил Певцова в зависти к Юре Борисову после «Гамлета»
- В Госдуме посоветовали, чем занять детей на летних каникулах
- Тарасова отреагировала на смену спортивного гражданства сыном Плющенко
- Дробыш заявил, что шокирован ценами на «Гамлета» в МХТ за 200 тысяч рублей
- Нейросеть - свидетель преступления: Каким получился детектив от Водолазкина