Роналду впервые стал чемпионом Саудовской Аравии, выступая за «Аль-Насра»

Португальский нападающий Криштиану Роналду, выступающий за «Аль-Наср», впервые в карьере завоевал титул чемпиона Саудовской Аравии. Его команда одержала победу в домашнем матче 34-го тура над «Дамаком» со счётом 4:1.

В матче Роналду оформил дубль на 63-й и 81-й минутах. По итогам заключительного тура «Аль-Наср» набрал 86 очков и опередил «Аль-Хиляль», у которого 84 балла, сообщает ТАСС.

Для Роналду это 35-й трофей в карьере. Ранее пятикратный обладатель «Золотого мяча» становился чемпионом в составе мадридского «Реала», «Манчестер Юнайтед» и туринского «Ювентуса». В Саудовской Аравии до этого он выигрывал только Кубок арабских чемпионов в 2023 году.

Ранее Роналду назвал чемпионат мира 2026 года последним в своей карьере, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: IMAGO / ТАСС
