В Калуге после падения дрона ВСУ повреждены образовательное учреждение и дом

Дежурные силы ПВО сбили шесть украинских беспилотников над Калужской областью. В результате падения обломков в областном центре оказалось повреждено остекление образовательного учреждения и многоквартирного дома, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в своём канале в мессенджере «Макс».

Атака была отражена вечером 21 мая над территориями Боровского и Тарусского муниципальных округов, а также на окраине Калуги. По предварительным данным, в результате инцидента пострадало остекление зданий.