В Калуге после падения дрона ВСУ повреждены образовательное учреждение и дом
Дежурные силы ПВО сбили шесть украинских беспилотников над Калужской областью. В результате падения обломков в областном центре оказалось повреждено остекление образовательного учреждения и многоквартирного дома, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в своём канале в мессенджере «Макс».
Атака была отражена вечером 21 мая над территориями Боровского и Тарусского муниципальных округов, а также на окраине Калуги. По предварительным данным, в результате инцидента пострадало остекление зданий.
Глава региона добавил, что жертв и пострадавших в ходе атаки не зафиксировано. Администрация Калуги, по его словам, окажет всю необходимую помощь в восстановлении повреждённых объектов.
Ранее средства противовоздушной обороны России перехватили и ликвидировали 101 беспилотный летательный аппарат самолетного типа в нескольких регионах ,передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
