Венгрия не ободрила план ЕС о расширении военной помощи Киеву
Европейский союз отложил принятие заявления по поддержке Киева до следующего саммита в середине марта, сообщают «Известия».
Это произошло из-за позиции Венгрии. Глава правительства этой страны Виктор Орбан заявил, что отказался от поддержки заявления по помощи Украине. По его словам, большая часть европейцев хотела бы отказаться от поддержки так же, как это сделали США.
Как заявила глава евродипломатии Кая Каллас, Евросоюзу становится всё труднее справляться с Венгрией, которая блокирует решения сообщества по помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru