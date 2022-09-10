СМИ: В Испании начнется обучение украинских военных
Испания в скором времени начнет обучать украинских военнослужащих на своей территории. Об этом сообщает газета El Mundo.
По данным издания, страна будет обучать украинских бойцов использованию танков, ракетных систем, военной медицине, саперным работам. Планируется задействовать то же вооружение, которое затем будет использовано в ходе боевых действий, а также тренажеры и транспорт армии Испании.
Как отмечают источники, значительная часть обучения пройдет на объектах испанского Минобороны в Сарагосе. Тренировки начнутся в скором времени.
Газета указывает, что Испания имеет опыт обучения военных в миссиях в Афганистане, Ираке или Мали, однако на территории королевства такие тренировки пройдут впервые.
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