СМИ: В Испании начнется обучение украинских военных

Испания в скором времени начнет обучать украинских военнослужащих на своей территории. Об этом сообщает газета El Mundo.

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По данным издания, страна будет обучать украинских бойцов использованию танков, ракетных систем, военной медицине, саперным работам. Планируется задействовать то же вооружение, которое затем будет использовано в ходе боевых действий, а также тренажеры и транспорт армии Испании.

Как отмечают источники, значительная часть обучения пройдет на объектах испанского Минобороны в Сарагосе. Тренировки начнутся в скором времени.

Газета указывает, что Испания имеет опыт обучения военных в миссиях в Афганистане, Ираке или Мали, однако на территории королевства такие тренировки пройдут впервые.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбучениеВоеннослужащиеУкраинаИспания
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