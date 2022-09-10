По данным издания, страна будет обучать украинских бойцов использованию танков, ракетных систем, военной медицине, саперным работам. Планируется задействовать то же вооружение, которое затем будет использовано в ходе боевых действий, а также тренажеры и транспорт армии Испании.

Как отмечают источники, значительная часть обучения пройдет на объектах испанского Минобороны в Сарагосе. Тренировки начнутся в скором времени.

Газета указывает, что Испания имеет опыт обучения военных в миссиях в Афганистане, Ираке или Мали, однако на территории королевства такие тренировки пройдут впервые.

