В ЕС назвали «хирургическими» удары России по энергосистеме Украины

Европейский союз считает, что удары российской армии по объектам энергосистемы Украины носят «хирургический» характер, сообщила журналистам представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

РФ ответит на вчерашнюю попытку удара ракетами ATACMS по Белгородской области

По ее словам, украинская энергетическая система находится под давлением. Отмечается, что Брюссель продолжит оказывать всестороннюю поддержку Киеву.

Ранее Россия нанесла групповой удар по газовой инфраструктуре Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Российская АрмияУкраинаЕвросоюз

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