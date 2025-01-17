В ЕС назвали «хирургическими» удары России по энергосистеме Украины
17 января 202502:01
Европейский союз считает, что удары российской армии по объектам энергосистемы Украины носят «хирургический» характер, сообщила журналистам представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
По ее словам, украинская энергетическая система находится под давлением. Отмечается, что Брюссель продолжит оказывать всестороннюю поддержку Киеву.
Ранее Россия нанесла групповой удар по газовой инфраструктуре Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Небензя: Атака ВСУ на «Турецкий поток» совершена по наводке США и Британии
- В ЕС назвали «хирургическими» удары России по энергосистеме Украины
- Стармер: Британия сыграет полноценную роль в переговорах по Украине
- В Анапе открыли центр реабилитации пострадавших от мазута птиц
- В НАТО заявили, что планируют создать «щит» для защиты от России
- Зеленский рассказал о секретной части договора о партнерстве с Британией
- В России 2025 год объявлен Годом защитника Отечества
- Волонтеры в Анапе жалуются на головную боль и тошноту
- Трамп назначил Войта, Сталлоне и Гибсона спецпосланниками в Голливуде
- США сняли санкции с дочери Анатолия Сердюкова
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru