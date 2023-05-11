Боррель: Суммарная помощь Киеву от ЕС составила 16 млрд евро
11 мая 202311:54
Страны и организации Евросоюза предоставили Украине помощь на общую сумму 16 млрд евро. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Первый транш составлял 500 миллионов евро. Сегодня мы приближаемся к шести тысячам миллионов евро», — цитирует дипломата РИА Новости.
По словам Борреля, суммарная помощь Киеву в 16 млрд евро — «это не конец».
Ранее глава евродипломатии заявил, что без западной военной помощи Украина могла бы «сдаться в течение нескольких дней», напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 344 / сут.
Умерли
399 тыс.+28 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+4 985 / сут.
- Бывший аналитик ЦРУ предрек «изгнание» Зеленского после разгрома ВСУ
- В Нижнем Новгороде простились с погибшим водителем Прилепина
- В Китае обвинили страны G7 в нарушении международных правил
- В Госдуме предложили ввести систему трекеров для бродячих животных
- СМИ: Украине передали более 200 танков и 300 БМП для контрнаступления
- В Германии на заводе Mercedes убили человека
- Боррель: Суммарная помощь Киеву от ЕС составила 16 млрд евро
- Ввод Бирюлевской линии улучшит транспортную инфраструктуру для 700 тысяч москвичей
- СМИ: Греф останется главой Сбербанка еще на четыре года
- Зеленский заявил о переносе контрнаступления ВСУ
11 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru