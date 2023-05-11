Боррель: Суммарная помощь Киеву от ЕС составила 16 млрд евро

Страны и организации Евросоюза предоставили Украине помощь на общую сумму 16 млрд евро. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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«Первый транш составлял 500 миллионов евро. Сегодня мы приближаемся к шести тысячам миллионов евро», — цитирует дипломата РИА Новости.

По словам Борреля, суммарная помощь Киеву в 16 млрд евро — «это не конец».

Ранее глава евродипломатии заявил, что без западной военной помощи Украина могла бы «сдаться в течение нескольких дней», напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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