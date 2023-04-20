В Донецке сообщили о попытках солдат ВСУ сбежать из Артемовска

По его словам, подразделения ВСУ ежедневно несут колоссальные потери. Пути снабжения украинской группировки простреливаются российской артиллерией, рассказал Гагин.

Советник врио главы ДНР отметил, что бойцы ВСУ пытаются сбежать из города малыми группами. Есть те, кто предпочитает сдаться в плен, добавил он.

Гагин уточнил, что российские силы контролируют около 90% города.

Военнослужащий ВСУ назвал происходящее в Артемовске адом. Боец заявил, что из его взвода уцелело только трое человек, передает «Радиоточка НСН».

