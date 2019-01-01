В Донецке сообщили о срыве попытки СБУ устранить руководителей силовых ведомств ДНР

Ранее НСН сообщила, что частично восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом намерена компания «Украинские железные дороги». Перевозчик планирует начать поставки угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев в беседе с НСН объяснил неожиданный поворот в отношениях Киева с Донбассом.

«Насколько я понимаю, схема «Роттердам плюс» стала слишком токсичной. И зарабатывать на ней Ренату Ахметову стало невозможно. И было принято решение разблокировать Донбасс, возить уголь напрямую, зарабатывать на поставках угля. Тут нет ничего сенсационного. Зеленский неоднократно заявлял, что схема «Роттердам плюс», по которой донбасский уголь, сделав круг через Россию, приезжал на Украину. Теперь будут поставлять напрямую. Это позволит немного снизить тарифы, и население тоже будет довольно», - пояснил он.







