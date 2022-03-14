В Донецке при падении ракеты «Точка-У» в Донецке погибли минимум три человека
14 марта 202212:15
Как минимум три человека погибли, еще десять получили ранения при падении обломков ракеты «Точка-У» в Донецке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.
Ранее в понедельник глава городской администрации Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, что украинская ракета «Точка-У» сбита у Дома правительства в центре Донецка. Он добавил, что есть пострадавшие и что информация уточняется.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+41 055 / сут.
Умерли
361 тыс.+533 / сут.
Выздоровели
15,6 млн+105 тыс. / сут.
- Пушилин: Силы ДНР освободили 89 населенных пунктов
- Часть ресторанов McDonald's закроются только в конце дня
- Мишустин подписал постановление об автоматическом продлении лицензий
- Meta запретила публиковать призывы к убийству лидеров стран
- В Германии попросили приостановить отправку поездов из Польши с украинскими беженцами
- Летчик российского Су-25 смог посадить самолет после попадания украинской ракеты
- ДНР: В Донецке погибли 20 человек при атаке ВСУ по Донецку
- Сборную России по теннису отстранили от участия в Кубке Дэвиса
- Глава Евросовета предупредил о новых санкциях ЕС для давления на Россию
- Россиян предупредили об изменении цен на памперсы и стиральные порошки
14 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru