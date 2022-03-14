В Донецке при падении ракеты «Точка-У» в Донецке погибли минимум три человека

Как минимум три человека погибли, еще десять получили ранения при падении обломков ракеты «Точка-У» в Донецке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

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Ранее в понедельник глава городской администрации Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, что украинская ракета «Точка-У» сбита у Дома правительства в центре Донецка. Он добавил, что есть пострадавшие и что информация уточняется.

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ФОТО: trud-ost.ru
ТЕГИ:ПогибшиеРакетаДонецк
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