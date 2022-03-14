Киев намерен обсудить с Москвой вывод российских войск
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что на четвертом раунде переговоров с Россией планируется обсудить гарантии безопасности, вывод российский войск с территории Украины и гарантии безопасности.
Ранее сообщалось, что очередной раунд переговоров между Россией и Украиной состоится в понедельник, 14 марта. Они пройдут в видеоформате.
Подоляк также сообщил в своем Telegram-канале, что переговоры стартовали, он отметил, что предстоит «трудный разговор».
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