Киев намерен обсудить с Москвой вывод российских войск

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что на четвертом раунде переговоров с Россией планируется обсудить гарантии безопасности, вывод российский войск с территории Украины и гарантии безопасности.

Зеленский назвал задачу переговоров с Россией

Ранее сообщалось, что очередной раунд переговоров между Россией и Украиной состоится в понедельник, 14 марта. Они пройдут в видеоформате.

Подоляк также сообщил в своем Telegram-канале, что переговоры стартовали, он отметил, что предстоит «трудный разговор».



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ФОТО: РИА Новости
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