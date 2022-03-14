Киев намерен обсудить с Москвой вывод российских войск

Ранее сообщалось, что очередной раунд переговоров между Россией и Украиной состоится в понедельник, 14 марта. Они пройдут в видеоформате.

Подоляк также сообщил в своем Telegram-канале, что переговоры стартовали, он отметил, что предстоит «трудный разговор».







