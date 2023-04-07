NYT: США передавали ВСУ координаты для убийства российских генералов
Американская разведка делилась с Киевом координатами военных объектов и командиров армии России, пишет The New York Times.
Газета сообщила, что США передают разведданные ВСУ на протяжении всего конфликта. Вашингтон отправлял Киеву координаты складов с боеприпасами и других важных объектов российской армии.
По данным издания, Соединенные Штаты передавали Украине данные о местонахождении генералов армии РФ. После этого ВСУ наносили по этой точке удар.
Киев готовится атаковать Москву при помощи тысяч ударных дронов, заявил ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. По его словам, дальность полета беспилотников составляет три тысячи километров, передает «Радиоточка НСН».
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