Вам звонок. Донбасс беспокоит

«Весьма пугающей» назвал ситуацию на линии соприкосновения на Донбассе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, отмечаются провокации со стороны Вооруженных сил Украины, причем, «не одиночные, а множественные».

Ситуация на Донбассе обострилась 26 марта, когда в районе поселка Шумы погибли четверо военнослужащих ВСУ. Киев обвинил в этом Народную милицию Донецкой народной республики, в Донецке опровергли свою причастность к обстрелу. Позднее там заявили, что украинские военные подорвались во время обследования минных полей, напоминает ТАСС.

Одновременно из Киева звучат призывы к западным покровителям о помощи в деле противостояния соседу-«агрессору». Так, замглавы офиса президента Зеленского Роман Машовец заявил, что соседние с Украиной страны НАТО должны повысить свою боевую готовность. А на встрече с главой представительства НАТО в Киеве он предложил провести совместные военные учения и организовать патрулирование украинского воздушного пространства.

На возможное усиление группировки войск НАТО вокруг Украины Россия ответит дополнительными мерами по обеспечению своей безопасности, - не замедлил с ответом Кремль.

В обсуждение обстановки на Донбассе включился президент США. Джо Байден провел в пятницу вечером первый телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором заявил о поддержке суверенитета Украины со стороны США. Составители пресс-релиза Белого Дома по итогам разговора не забыли упомянуть про «продолжающуюся агрессию России на Донбассе и в Крыму».

В Киеве особо отметили, что разговор Зеленского и Байдена длился целых 50 минут, что, вероятно, должно говорить о степени обеспокоенности президента США событиями на Донбассе.

У российского президента пока нет планов на разговор с Владимиром Зеленским, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина. «Но при необходимости это может быть очень быстро организовано», - заверил Дмитрий Песков.

Несмотря на все возрастающую тревожность в сообщениях из конфликтного региона и в комментариях к ним, эскалация напряженности на линии соприкосновения вряд ли приведет к возобновлению полномасштабного конфликта. Даже при том, что напряженность выгодна всем вовлеченным сторонам: официальный Киев получит очередную порцию военной помощи от Вашингтона, президент США получит очередную возможность заявить о личном вкладе в поддержку демократии и обуздании российской агрессии, Москва – возможность отвлечения аудитории от внутренних проблем новым телесезоном «Что там у соседей?»

Жители самого Донбасса в число бенефициаров этой истории, увы, не входят.

