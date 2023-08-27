В Донецке госпитализировали трех детей после обстрела ВСУ

В больницы Донецка госпитализировали трех детей после очередного обстрела со стороны украинской армии, написал в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Корреспондент RT попал под обстрел в Донецке

В результате обстрела пострадали дети 2009, 2010 и 2013 годов рождения. Они получили осколочные ранения и контузии.

Украинские войска вели обстрел Киевского и Куйбышевского района Донецка.

Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что за лето количество обстрелов населенных пунктов республики увеличилось на 23%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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