В Донецке госпитализировали трех детей после обстрела ВСУ
27 августа 202321:14
В больницы Донецка госпитализировали трех детей после очередного обстрела со стороны украинской армии, написал в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.
В результате обстрела пострадали дети 2009, 2010 и 2013 годов рождения. Они получили осколочные ранения и контузии.
Украинские войска вели обстрел Киевского и Куйбышевского района Донецка.
Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что за лето количество обстрелов населенных пунктов республики увеличилось на 23%, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru