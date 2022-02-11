ДНР заявила о переброске ВСУ в Донбасс дивизиона С-300 для подготовки наступления

Украинские силовики перебросили в Донбасс дивизион зенитных ракетных систем С-300 для подготовки наступательных действий. Об этом сообщил замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

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«На аэродром Краматорск для прикрытия командного пункта штаба операции объединенных сил "Сармат" из Одесской области переброшен и развернут зенитно-ракетный дивизион С-300 160-й ЗРБР (зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил Украины - НСН)», — заявил представитель оборонного ведомства.

Кроме того, ВСУ перебрасывают в Донбасс подразделения 92-й отдельной механизированной бригады из Харьковской области, также отмечается прибытие оперативных групп на Дебальцевском направлении.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пивоваров
ТЕГИ:ДНРВСУДонбасс
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