ДНР заявила о переброске ВСУ в Донбасс дивизиона С-300 для подготовки наступления
Украинские силовики перебросили в Донбасс дивизион зенитных ракетных систем С-300 для подготовки наступательных действий. Об этом сообщил замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.
«На аэродром Краматорск для прикрытия командного пункта штаба операции объединенных сил "Сармат" из Одесской области переброшен и развернут зенитно-ракетный дивизион С-300 160-й ЗРБР (зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил Украины - НСН)», — заявил представитель оборонного ведомства.
Кроме того, ВСУ перебрасывают в Донбасс подразделения 92-й отдельной механизированной бригады из Харьковской области, также отмечается прибытие оперативных групп на Дебальцевском направлении.
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